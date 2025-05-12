“أقـوى الأحـداث التاريخية” استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات 2025 لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 في هذا الموعـد

تعد تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 وجهتك لمتابعة اقوى المسلسلات التركية والعربية، حيث تحولت قناة الفجر الجزائرية في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي خاصة بين عشاق الدراما التركية والتاريخية، لذا هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص تردد القناة.
تردد قناة الفجر الجزائرية
لقد حازت قناة الفجر على معدلات بحثية عالية وذلك بفضل محتواها المميز وتقديمها لأحدث الإنتاجات التركية استطاعت القناة أن تحجز مكانها الثابت في قلوب المشاهدين من المحيط إلى الخليج، علما بأنه إذا كنت ترغب في التعرف على تردد القناة على النايل سات فإنها جاءت على هذا النحو التالي:
- التردد: 10922
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
محتوى قناة الفجر الجزائرية
تتميز قناة الفجر الجزائرية بعرض نخبة من أقوى وأشهر المسلسلات التركية المترجمة إلى العربية وتحديدا تلك التي تنتمي إلى نوعية الدراما التاريخية والأكشن، تلك التي تلقى رواجا كبيرا في العالم العربي مثل مسلسل المؤسس عثمان وألب أرسلان والمنظمة، إلى جانب أعمال رومانسية ودرامية متنوعة مثل حب بلا حدود والمدينة البعيدة.
مواعيد المسلسلات التركية الشهيرة
وإليكم مواعيد أقوى المسلسلات المعروضة حاليا على قناة الفجر الجزائرية:
- المؤسس عثمان: أحد أكثر المسلسلات انتظارا، يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، مع إعادة يوم الجمعة الساعة 2:00 ظهرا.
- ألب أرسلان: يعرض كل يوم خميس الساعة 10:00 مساء، ويتناول سيرة أحد أعظم السلاطين في التاريخ السلجوقي.
- المنظمة: دراما استخباراتية مثيرة تعرض أيام الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء، وتتناول مغامرات جهاز المخابرات التركي.
- حب بلا حدود: عمل درامي رومانسي يعرض يوميا في تمام الساعة 8:00 مساءً، مع إعادة في الثانية ظهرا، ويناقش قضايا الحب والصراعات الاجتماعية.