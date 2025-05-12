رسمياً بنك الخرطوم يستغني عن الإنسان.. إطلاق خدمة منجز كأول مساعد رقمي لخدمة العملاء وخطوات الاستخدام

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المصرفية على العملاء، أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة “منجز”، المساعد الرقمي الذكي الذي يُعَدّ ثورة في تجربة العملاء المصرفية، حيث يُمكن لأي عميل الآن أن يطرح سؤاله ببساطة على واتساب… والباقي على منجز!

“منجز”: خدمة فورية بلا طوابير ولا انتظار

وأوضح البنك أن خدمة “منجز” تم تطويرها لتقديم ردود فورية على استفسارات العملاء دون الحاجة إلى الاتصال الهاتفي بمركز خدمة العملاء أو التوجّه شخصيًا إلى أحد الفروع، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين، الخدمة متاحة عبر تطبيق واتساب على الرقم: 0116001913، وهي مهيأة للعمل على مدار الساعة، بكل ترحاب واحترافية.

ما الذي يمكن أن يفعله “منجز”؟

يقدم “منجز” باقة واسعة من الخدمات تشمل:

الاستفسار عن الحسابات الشخصية والخدمات المرتبطة بها

معرفة عناوين الفروع وأوقات العمل

الدعم الفني الكامل لتطبيق “بنكك”

خدمات الإنترنت المصرفي ومنصة iBok

المساعدة بشأن بطاقات الصراف الآلي

الدعم والاستعلام عن بطاقات فيزا بجميع أنواعها

التحول الرقمي في قلب أولويات البنك

بنك الخرطوم

وأكد بنك الخرطوم أن إطلاق “منجز” يأتي في إطار التزامه المتواصل بتحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات مصرفية حديثة تواكب التطلعات الرقمية وتسهم في تسريع الوصول إلى المعلومات والخدمات بأقل مجهود.

العملاء يختبرون الراحة الرقمية

العديد من العملاء أبدوا ارتياحهم للخدمة الجديدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض القطاعات في السودان، حيث أصبح من السهل طرح أي سؤال أو استفسار بنقرة واحدة فقط، وترك الباقي للمساعد الذكي “منجز”.