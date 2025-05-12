بدون إنقطاع.. استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة أجدد حلقات عثمان الموسم السادس

في الآونة الأخيرة، نجحت قناة الفجر الجزائرية في جذب انتباه عدد كبير من محبي الدراما التركية في الوطن العربي، خاصة بعد بدء عرضها لمسلسل “المؤسس عثمان” مترجمًا بالكامل وبجودة عالية وبدون تقطيع أو تشويش، ولذلك، إذا كنت من متابعي الدراما التركية بانتظام، يُنصح بتحديث تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك لتستمتع بمشاهدة المسلسلات بكل سهولة ودون أية مشاكل.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

على نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة إضافة قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

يمكنك تنزل القناة بسهولة على جهازك، من خلال إتباعك الخطوات الآتية:

افتح قائمة الإعدادات من الريموت. اختار البحث اليدوي أو التثبيت اليدوي. حدد اسم القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز مثل ما وضحناه أعلى. اضغط على زر البحث وانتظر حتى تظهر القناة. احفظ القناة قبل أن تخرج من القائمة.

أهم المسلسلات المعروضة على قناة الفجر الجزائرية

القناة تقدم مجموعة كبيرة من أقوى المسلسلات التركية المترجمة، ومن أبرز الأعمال اللي يمكنك أن تستمتع بيها:

مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المدينة البعيدة

مسلسل صلاح الدين

مسلسل حلم أشرف

لماذا قناة الفجر قناة مميزة؟