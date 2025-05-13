دلع اطفالك وابسطهم.. استقبل قناة كراميش ووناسة 2025 بالتردد الجديد بجودة عالية

قناة كراميش من القنوات اللي ليها مكانة مميزة بين قنوات الأطفال، لأنها بتجمع بين المتعة والتعليم بطريقة ذكية بتخلي الطفل يتعلم وهو مستمتع القناة دايمًا بتسعى لتنمية مهارات الأطفال، سواء على المستوى الاجتماعي أو الفكري، وكمان بتعرض أغاني وبرامج بتوصل المبادئ والقيم الأخلاقية للأطفال بشكل ممتع وبسيط يناسب كل الأعمار ومؤخرًا، القناة أعلنت عن تحديث تردداتها عشان تضمن إن محتواها يوصل لكل المشاهدين بأعلى جودة ممكنة وفي نفس الوقت، قناة وناسة كيدز بتعتبر واحدة من أكتر القنوات شعبية عند الأطفال وأهاليهم القناة معروفة بعرض محتوى حصري ومسلي دايمًا بيجذب الصغار، ومن فترة قريبة حدثت تردداتها هي كمان علشان تضمن تجربة مشاهدة أفضل وجودة بث أوضح.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025

على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

الجودة: HD

على عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: HD

تردد قناة كراميش الجديد 2025

قناة كراميش مستمرة في تطوير محتواها اللي بيساعد الأطفال على اكتساب مهارات حياتية وأخلاقيات مهمة بشكل ممتع عشان كده، القناة حدثت تردداتها لضمان تشغيل سلس وجودة جيدة على كل الأجهزة.

على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: SD

على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

ليه مهم تحدث الترددات؟

بإضافة الترددات الجديدة دي على جهاز الاستقبال، هتضمن إن أولادك يتابعوا برامجهم المفضلة وأغانيهم المحبوبة بجودة ممتازة ومن غير مشاكل أو تقطيع في الإشارة سواء كنت بتدور على محتوى تعليمي أو ترفيهي آمن للأطفال كراميش ووناسة كيدز هما الخيار الأمثل.