“عيدكم مبارك”.. موعد وقفة عرفات وأول ايام عيد الأضحى 2025 حسب التقويم الفلكي.. شوف أجازتك كام يوم!!

عيد الأضحى من أجمل المناسبات اللي بنستناها كل سنة بلهفة كبيرة، لأنه بيجمع بين روحانيات عظيمة ولمّات عائلية بتدفي القلوب وتزيد المحبة ومع اقتراب العيد، الناس كلها بتبدأ تجهز نفسها لأيام مليانة فرح وسعادة ولمة حلوة، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الموعد اللي بيتحدد بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2025

حسب التقديرات الفلكية، أول أيام عيد الأضحى هيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، أما وقفة عرفات فهتكون يوم الخميس 5 يونيو 2025 طبعًا التواريخ دي مبدئية، ومستنيين الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية اللي هتأكد الموعد بعد استطلاع الهلال مع بداية شهر ذي الحجة.

استعدادات العيد بعد تحديد الموعد

أول ما يتحدد الموعد بشكل رسمي، تبدأ التحضيرات في كل بيت الأسر بتجهز للزيارات ولمّة الأهل والأصحاب، والجهات الرسمية بتعلن مواعيد الإجازات عشان الكل ياخد وقته في الاستمتاع بأجواء العيد من تجهيز الأضاحي، وترتيب السفر، لتحضير التهاني والمعايدات، الكل بيشتغل على قدم وساق عشان العيد دايمًا ييجي بأجواء فرح وسعادة.

أجمل رسائل تهنئة لعيد الأضحى 2025

ومع قرب العيد، بنحب دايما نبعت كلام حلو لأهلنا وأصحابنا عشان نعبر عن مشاعرنا الطيبة تقدر تستخدم العبارات دي لتهاني العيد:

“عيدك مبارك وسعادتك مالهاش حدود، ويارب أيامك تبقى دايمًا مليانة فرح”

“العيد بيجمعنا على الخير، كل سنة وانت طيب ومتهني”

“ربنا يجعل عيدك سعادة ما تخلصش ويرزقك من خيره وفضله”

“من قلبي أقولك عيد سعيد وأيامك كلها مسرات وفرح دائم”

عيد الأضحى هو وقت بنقوي فيه الروابط، وبننشر فيه السعادة حوالينا، والأجمل إننا نكون مستعدين نعيش اللحظات دي بأجمل تفاصيلها وأحلى معانيها.