“عشاق الرياضة.. شغّل beIN Sports الآن” أحدث الترددات لمشاهدة خالية من التشويش

تعتبر قناة beIN Sport من أكثر القنوات الفضائية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الكثير، لكونها تحرص على تغطية متميزة لأهم المباريات مع جودة بث عالية وبرامج تحليلية احترافية، مما يجعلها تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، لذلك يتزايد البحث عن ترددها بشكل مستمر من قبل العديد من الأشخاص، اليوم سوف نعرض لكم تردد قناة beIN Sport خلال السطور التالية.

تردد قناة beIN Sport

تعد قناة beIN Sport 6 من أبرز القنوات الرياضية القطرية التي تنقل أهم البطولات العالمية مثل الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب البطولات المحلية، تتميز القناة بجودة بثها العالية ودقتها، كما تقدم تحليلات فنية مميزة لكل مباراة من خلال نخبة من المحللين الرياضيين، للتعرف على تردد النايل سات، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

تردد قناة beIN Sport 6 على عرب سات

التردد: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت قناة beIN Sport على الرسيفر

لإضافة القناة على جهاز الرسيفر اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى القائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

اختر إعدادات القنوات.

حدد خيار التثبيت اليدوي.

أدخل بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث لبدء التثبيت.

بعد انتهاء البحث اضغط على حفظ لتثبيت القناة.

مميزات قناة beIN Sport

تتضمن القناة على العديد من المميزات التي تجعلها القناه الفضائية الأولى في بث اهم المباريات، للتعرف على أبرز هذه المزايا، تابع فيما يلي: