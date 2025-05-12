ممكن تكون واحد منهم..الفئات غير المستحقة للمعاش في مصر؟ اعرف شروط الاستحقاق

الفئات غير المستحقة للمعاش في مصر من المعروف أن المعاشات في مصر تعد من الحقوق الأساسية التي يستحقها المواطنون الذين عملوا طوال حياتهم في وظائف تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية. لكن، هل تعلم أن هناك فئات معينة لا يحق لها الحصول على المعاش؟ هذا الموضوع مهم جدًا للأشخاص الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي لدخلهم بعد التقاعد، وقد يواجهون مشكلات في حال لم تتوافر لهم شروط الاستحقاق.

من هم الأشخاص غير المستحقين للمعاش؟

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، هناك بعض الفئات التي لا يحق لها الحصول على المعاش رغم استحقاقهم في بعض الظروف. وهذه الفئات هي:

الأشخاص الذين لم يسددوا الاشتراكات بانتظام: في حال وجود فترات انقطاع عن دفع الاشتراكات الشهرية المستحقة للتأمينات الاجتماعية، لا يحق لهم الحصول على المعاش عند التقاعد.

الموظفون في وظائف غير خاضعة للتأمينات الاجتماعية: مثل الأشخاص الذين يعملون في أعمال حرة أو أصحاب الشركات الخاصة التي لا تُلزم بدفع الاشتراكات التأمينية.

الأشخاص الذين تم حرمانهم من المعاش بسبب قضايا جنائية: في بعض الحالات، يُحرم الشخص من المعاش إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون تؤثر على حقوقه التأمينية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش

على الرغم من أن هناك فئات غير مستحقة للمعاش، إلا أن بعض الشروط تضمن لك الاستحقاق، وهي:

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية: حيث يُشترط أن يكون الشخص قد دفع اشتراكاته الشهرية في نظام التأمينات طوال فترة عمله.

استكمال السن القانونية للتقاعد: وفقًا للقانون، يجب أن يبلغ الشخص السن المحددة (التي تتراوح بين 60 إلى 65 عامًا) ليتمكن من التقدم للحصول على المعاش.

استحقاق المعاش في حالات الوفاة أو العجز: يمكن أن يُصرف المعاش لأسر العامل المتوفي أو الشخص العاجز عن العمل بسبب الإصابة أو المرض.

الفئات المستثناة من استحقاق المعاش

إلى جانب الفئات غير المستحقة للمعاش، هناك أيضًا فئات مستثناة من الاستحقاق وفقًا لعدة ضوابط: