خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد .. TOYOUR EL-JANAH KIDES TV

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة وذلك لمشاهدة الفقرات الترفيهية والاغاني والاناشيد المميزة حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأفضل قنوات الاطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط وتحظ قناة طيور الجنة بنسب مشاهدة عالية خلال السنوات الاخيرة الماضية ، كما تهتم ادارة قناة طيور الجنة برئاسة الأستاذ خالد مقداد بتقديم محتوى هادف ينمي القيم الاخلاقية والاسلامية لدى الأطفال وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات خلال الأيام الاخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أهم قنوات الاطفال في الوقت الحالي وتقدم العديد من الأغاني والبرامج التعليمية والترفيهية المتنوعة ويمكنكم مشاهدة قناة طيور الجنة عل مدار 24 ساعة وذلك عبر التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11393

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4\3.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11310.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

اغاني قناة طيور الجنة الجديدة 2025

بعد تنزيل تردد قناة طيور الجنة يمكنكم مشاهدة جميع اغاني قناة طيور الجنة المميزة والهادفة على مدار اليوم ، كما يمكنكم مشاهدة جميع نجوم قناة طيور الجنة المميزين ومنهم المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد وجنى مقداد وجاد واياد مقداد و نجم قناة طيور الجنة الصغير سند مقداد حيث يتم تقديم العديد من الاغاني والاناشيد المميزة.