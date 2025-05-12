لولو صارت شرطية..تثبيت تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

قناة وناسة تشتهر بتقدم أغاني تعليمية وتربوية للطفل حيث منذ تأسيسها في عام 2007 وتعتبر قناة وناسة كيدز للأطفال من القنوات المفضلة للأسرة لأنها تنمي مهارات الذكاء عند الأطفال حيث تجعلم يعرفوا الحروف والكلمات والأرقام وأسماء الحيوانات وغير ذلك من خلال برامجها الغنائية كما اشتهرت القناة بأغاني لولو حيث هناك أغاني أصبحت لها شهرة واسعة عند الأطفال الصغيرة.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

تسعى الأمهات على تحديث قناة وناسة لكي يشاهد أبنائها عدد كبير من الأغاني التي تسليه وتفرحه وتعلمه في نفس الوقت كما قناة وناسة كيدز من القنوات الموجودة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بجودة واضحة للمشاهد.

تردد قناة وناسة على نايل سات

قناة وناسة تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال ومنها أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها قاعدة من المشاهدين في تزايد مستمر لذلك سوف نقوم بذكر تردد قناة وناسة على نايل سات لكي يستمتع الأطفال بالاغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية لذا إليك تفاصيل التردد لمتابعة القناة في أي وقت مضى كالآتي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة وناسة كيدز للأطفال

يريد الكثير من عشاق متابعة قنوات الأطفال التعرف على مميزات قناة وناسة كيدز للأطفال كالآتي: