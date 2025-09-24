“فين لولو الشطورة“ خطوات تثبيت تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2025 ..WANASAH KIDES TV

تقدم قناة وناسة محتوى مميز خاص بالأطفال ويناسب جميع أعمارهم دون خوف من اي مقاطع يتم عرضها تحث على العنف أو المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع لذلك تبحث الكثير من السيدات عن التردد الخاص بتلك القناة من أجل تحميلها على الرسيفر مع باقي قنوات الأطفال المشهورة الأخرى.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن ضبط قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة للاستمتاع لما تقوم بعرضه للاطفال وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11470.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل استمتاع الطفل بالمحتوى التعليمي والثقافي وذلك عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11270.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة sd.

مميزات قناة وناسة للأطفال

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة وناسة التي تخص الأطفال، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: