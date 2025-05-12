بنك الخرطوم يكشف عن خدمة ثورية هتوفر غليك مشوار الينك أو زيارة الموقع.. خبر سار للملايين

في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في السودان، أصبح من الممكن الآن فتح حساب بنك الخرطوم بكل سهولة، ودون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من خلال تطبيق واتساب! تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للعملاء، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يتبناه البنك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنكي، يجب توفر الشروط الأساسية التالية:

الرقم الوطني أو جواز سفر ساري (لغير السودانيين). أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر. تقديم رقم هاتف سوداني نشط. إثبات العنوان (مثل فاتورة مياه أو كهرباء أو عقد إيجار – عند الحاجة). عدم وجود حسابات مكررة باسم العميل لدى البنك.

خطوات فتح الحساب من خلال واتساب

بنك الخرطوم يوفر خدمة فتح الحساب مباشرة عبر تطبيق واتساب الرسمي الخاص بالبنك. إليك الخطوات:

احفظ الرقم الرسمي لبنك الخرطوم على واتساب: +249 15 666 1000 أرسل رسالة تحتوي على كلمة: “فتح حساب” سيقوم النظام بالرد تلقائيًا وإرشادك عبر خطوات بسيطة تشمل: إدخال البيانات الأساسية

إرسال صورة من الرقم الوطني أو جواز السفر

تحديد نوع الحساب المطلوب (شخصي/مشترك/حساب توفير/جاري…) بعد استكمال البيانات والموافقة على الشروط، ستصلك رسالة تأكيد بنجاح فتح الحساب

الأمان وسرية المعلومات

يضمن بنك الخرطوم سرية البيانات الشخصية عبر نظام تشفير متقدم، ويُوصى دائمًا باستخدام الرقم الرسمي فقط وعدم مشاركة معلوماتك عبر أي روابط غير موثوقة.

خدمة فتح حساب بنك الخرطوم عبر واتساب تُعد خطوة ذكية وفعالة من بنك الخرطوم نحو تسهيل تجربة العملاء وجعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع، بضغطة واحدة من هاتفك. لا حاجة للانتظار أو الوقوف في الصفوف بعد الآن

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

زيارة الموقع الرسمي للبنك توجه إلى bankofkhartoum.com. اختيار اللغة حدد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). بدء التسجيل انقر على “تسجيل حساب جديد”. أدخل معلوماتك بدقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، والعنوان. قم بتحميل المستندات بصيغة إلكترونية (PDF أو JPG). اقرأ ووافق على الشروط والأحكام. اضغط على “إرسال” لإتمام عملية التسجيل.

امتلاك بريد إلكتروني فعال لاستقبال بيانات الحساب والتواصل مع البنك.

بعد إتمام الخطوات، ستتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد فتح الحساب ومتابعة باقي التفاصيل بسهولة.