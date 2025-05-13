الحقيقة فين؟ .. الوزارة تكشف عن حقيقة زيادة 100 جنيه على التموين  للفرد 2025

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين في تصريح خاص عن حقيقة تداول الأخبار عن حقيقة زيادة الدعم على بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة، وأضاف أن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على البطاقة سوف يتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من مجلس الوزراء والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه، ولا يوجد أي جديد فيما يتعلق بزيادة الدعم وهذه الزيادة ليست في يد وزارة التموين ولكن الأمر من اختصاص رئاسة الوزراء.

حقيقة زيادة 100 جنيه على التموين

تداولت الكثير من الأخبار مؤخرًا حول تطبيق زيادة جديدة على بطاقات التموين قيمتها 100 جنيه بدايًة من شهر يوليو المقبل بعد انتهاء السنة المالية في الحكومة، وانتشرت هذه الأخبار بكثرة خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الوزارة لم تصدر أي قرار بزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين حتى الآن وفي حالة اتخاذ أي قرار بخصوص زيادة الدعم سوف يتم الإعلان عنه رسميًا.

أسعار السلع التموينية الجديدة

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2025، علمًا بأن مخصص لكل فرد على البطاقة التموينيه يحصل على 1 زجاجة زيت و1 كيس سكر و1 من الأرز أو المكرونة أو العدس، ليكون الآسعار كالآتي: