ترتيب الدوري المصري لهذا العام 2025 .. الأهلي يتأهل على الجميع ويليه بيراميدز لحصوله على 47 نقطة

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق، حيث خسر بيراميدز أمام الأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري وجاء ذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية، حيث يعتبر الدوري المصري الدوري الأعلى في مصر ويشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم ويتأهل البطل والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا.

الدوري المصري

جاء جدول ترتيب مجموعة البطولة في الدوري المصري كما يلي:

النادي الأهلي المركز الأول حصل على 49 نقطة.

نادي بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري حصل على 47 نقطة.

المركز الثالث في الدوري المصري نادي الزمالك حصل على 41 نقطة.

البنك الأهلي المركز الرابع في الدوري المصري حصل على 36 نقطة.

المركز الخامس في الدوري المصري فريق المصري وحصل على 35 نقطة.

المركز السادس فريق سيراميكا وحصل على 31 نقطة.

فاركو المركز السابع في الدوري المصري وحصل على 30 نقطة.

المركز السابع بتروجيت في الدوري المصري وحصل على 26 نقطة.

مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري 2025

جدول مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز كالتالي: