“برومـو مشـوق وتفاصيل نـارية” تـابع أحداث اعلان عثمان 192 وأحداث جديدة مؤلمـة في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية و ATV

جذب اعلان عثمان 192 من مسلسل المؤسس عثمان أنظار عشاق الدراما التاريخية، بعدما حمل بين طياته العديد من المشاهد المشوقة والغامضة التي تنذر بأحداث نارية قادمة، ويعد هذا المسلسل من أكثر الأعمال التركية متابعة في العالم العربي، لما يقدمه من حبكة درامية قوية وأداء تمثيلي مميز، إلى جانب تسليطه الضوء على سيرة القائد عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

أحداث اعلان عثمان 192

حمل الإعلان التشويقي للحلقة 192 العديد من المفاجآت التي ألهبت حماس الجمهور، أبرزها كان لحظة سقوط المحارب تورغوت بعد إصابته بجروح خطيرة، ما يفتح باب التساؤلات حول مصيره وما إذا كان عثمان سيتمكن من إنقاذه، كما ظهر في الإعلان هجوم مباغت من قِبل قوات المغول، حيث يبدو أن عثمان وجيشه على موعد مع مواجهة دموية وتحديات مصيرية تهدد استقرار الدولة.

ولم تخل المشاهد من ملامح الخيانة والتوتر، حيث أظهر الإعلان استعدادات عثمان وأبنائه للتصدي لمحاولات الغدر الداخلية، في إشارة إلى تصاعد الصراعات السياسية والعسكرية التي تعصف بالدولة الناشئة، ويبدو أن الحلقة القادمة ستكون مليئة بالتحولات الحاسمة في مسار الأحداث، سواء على المستوى العسكري أو في علاقات عثمان بحلفائه وأعدائه.

موعد عرض الحلقة 192

من المقرر عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سيعرض المسلسل على قناة ATV التركية، وهي الناقل الحصري للمسلسل داخل تركيا، كما تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية بعد ساعات من بثها الأصلي على عدد من المنصات والقنوات.

وإليك تردد قناة ATV على القمر الصناعي تركسات:

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات العربية التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، خصوصًا بفضل عرضها للمسلسلات التاريخية التركية مثل قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان مترجمة للعربية. يبحث الكثير من المشاهدين عن ترددها للاستمتاع بمحتواها المميز.

يُمكن استقبال قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات عبر

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 5000.

وتتميز القناة بجودة بث عالية وبرامج متنوعة تجمع بين الدراما، الترفيه، والدين، مما يجعلها محط اهتمام الكثير من العائلات العربية.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من أشهر الأعمال التاريخية التركية، وقد حقق صدى واسعا بفضل طاقم تمثيله القوي وتنوع شخصياته، في القلب من الأحداث يقف براق أوزجيفيت في دور عثمان بك، حامل راية الأجداد ومؤسس الدولة العثمانية، أمامه تقف شريكته في المسيرة أوشغ تورير بدور بالا خاتون رمز القوة والوفاء، ويجسد ييغيت أوجان شخصية بوران ألب الوفي الذي لا يكل، بينما تضفي زوبيدة تونجر (سيلجان خاتون) لمسة حكمة الأم وحنو الرفيقة

وفي جوانب أخرى من السرد تظهر هانده سورال بدور ملهون خاتون المتسلحة بالعزيمة، وكنعان إجي في شخصية “آيا نيكولا” المتآمرة، وإمري بصلق كـ“بامسي بييريك” الفارس القوي صاحب المواقف البطولية، هذا الثنائي من البطولة والصراع ينسج حبكة مشوقة تجمع بين الغزو والسياسة والزواج والتحالف، وتضع المشاهد في قلب أحداث تأسيس واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ.