طريقة تحديث تردد قناة توم وجيري 2025 على كل الأقمار

ان قناة الأطفال توم وجيري تعتبر من أقوى القنوات التي تخص الأطفال في الوطن العربي فهي تجمع بين البرامج والأفلام المختلفة التي يعشقها الكبار والصغار ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم الترددات الصحيحة التي تخص القناة ويمكنك استقبالها بسهولة على جهازك.

تردد قناة توم وجيري الجديد

التردد: 12349.

الاستقطاب: أفقي (H).

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

طريقة تحديث تردد قناة توم وجيري 2025

لتحديث التردد واستقبال قناة توم وجيري دون مشكلات، يمكن اتباع عدد من الخطوات البسيطة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وتشمل الخطوات ما يلي:

افتح القائمة الرئيسية من الريموت الخاص بجهاز الاستقبال.

اختر البحث اليدوي من الخيارات المتاحة.

حدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات بناءً على المتاح لديك.

أدخل بيانات التردد الأحدث: 12349 مع ضبط الاستقطاب على أفقي (H) ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مع ضبط الاستقطاب على أفقي (H) ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. ابدأ عملية البحث عن القناة.

بعد العثور على قناة توم وجيري، قم بحفظها واضغط خروج من الإعدادات.

بإتباع هذه الخطوات ستتمكن من استقبال قناة توم وجيري بسهولة ودون تشويش، مما يمنح الأطفال تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة عند متابعة برامجهم المفضلة.

مميزات قناة توم وجيري التي تجعلها مميزة

محتوى متنوع: تقدم القناة أشهر الحلقات من مغامرات القط والفأر إلى جانب العديد من المسلسلات الكرتونية المميزة.

برامج تعليمية: تهدف القناة إلى تقديم برامج تجمع بين التعليم والترفيه؛ مما يساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة.

بث على مدار الساعة: توفر القناة محتوى مستمر ومتنوع طوال اليوم، مما يجعلها وجهة مثالية للأطفال في أي وقت.

كما تسعى القناة دومًا للحفاظ على محتوى مناسب لكافة الأعمار، مما يمنح الآباء راحة أثناء مشاهدة الأطفال للتلفاز.

لذا إذا كنت تبحث عن وسيلة ترفيهية آمنة وتعليمية لأطفالك، فإن قناة توم وجيري هي الخيار الأمثل، بفضل التزامها بالجودة والمحتوى الهادف.