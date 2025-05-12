حكومة العراق تُعلن خبر هام حول رواتب الموظفين والمتقاعدين جميع القطاعات

ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عدة قضايا حيوية تهدف إلى إيجاد حلول جذرية لضمان استمرار صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بانتظام، جاء هذا وسط مستجدات تتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية لتحويلها إلى تمويل للرواتب، وتم استضافة مدير عام الهيئة العامة للضرائب لمناقشة محور الأتمتة والرقم الضريبي إلى جانب تداعيات سحب الأمانات الضريبية من الشركات والمقاولين، مع استعراض الآليات والضمانات المعتمدة.

اللجنة المالية تسعى لضمان ديمومة رواتب الموظفين

الاستقرار المالي الموظفين يعد تحديًا مستمرًا، ولهذا السبب طالبت اللجنة المالية بإيجاد آليات فعالة لضمان صرف الرواتب الخاصة بالموظفين وكذلك المتقاعدين في جميع المحافظات دون انقطاع، وتناول الاجتماع الذي قادته اللجنة وبحضور مدير عام الهيئة العامة للضرائب مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (294 لسنة 2025)، الذي يعزز من قدرة وزارة المالية على تحويل الأمانات الضريبية إلى رواتب الموظفين، هذا الحل المؤقت يقدم يد العون ولكنه يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يضمن عدم تأثيره السلبي على نظام الأمانات المالية وحقوق المقاولين والشركات.

الأتمتة والرقم الضريبي محور رئيسي في الاجتماع

احتلت قضية الأتمتة والرقم الضريبي مكانة بارزة على جدول أعمال الاجتماع، وفقًا لما تم بحثه، فإن تنفيذ الأتمتة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة، حيث يسهم في تعزيز العمليات الضريبية من حيث الشفافية والسرعة والدقة، تمثيل المكلفين وسجلاتهم الضريبية في أنظمة مميكنة من شأنه أيضًا تحسين عملية استرداد الأمانات، وتقليل الأعباء الإدارية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي؛ كما ناقش ممثل الهيئة العامة للضرائب آليات تنفيذ تلك الأنظمة بما يتماشى مع رؤى التطوير المالي للدولة.

حقوق الشركات والمقاولين في الأمانات الضريبية

قضية الأمانات الضريبية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات شهدت نقاشًا واسعًا، حيث تناول مدير قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب الإجراءات المعتمدة لتسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة، بالإضافة إلى الضمانات المقدمة لضمان حقوق الشركات والمقاولين في استرداد أموالهم، تضمنت المناقشات تقديم حلول تعزز من الشفافية والعدالة في هذا المجال، وبين الآليات المقترحة تحسين التنسيق بين وزارة المالية وهيئة الضرائب، كما شددت اللجنة المالية على أهمية تقليل التعقيدات الإدارية وتحديد إطار قانوني واضح لتحسين هذه العملية.

موعد توزيع رواتب الموظفين بالعراق

تقوم وزارة المالية العراقية بتوزيع رواتب الموظفين يوم 21 من كل شهر ميلادي، فيما أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية داخل دولة العراق، حتى أن رواتب الشهر الحالي تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تذكر في الوقت الحالي.

متى صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق؟

يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية داخل الدولة العراقية، حتى أن وزارة المالية حريصة على إيداع الرواتب في مواعيدها الرسمية دون الإخلال بذلك، لضمان صرفها من قبل المستفيدين على مستوى محافظات العراق.