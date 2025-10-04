خطوات تثبيت تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على نايل وعرب سات 2025

تعتبر قنوات أبو ظبي الرياضية من أهم وأشهر القنوات المتخصصة في عرض محتويات كرة القدم والتي يتابعها محبي مباريات كرة القدم من جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من تغطية شاملة لجميع المباريات الهامة في البطولات المحلية والدولية بالإضافة إلى البرامج التحليلية المميزة وتستضيف أفضل وأبرز المحللين الرياضيين، ويهتم محبي مباريات كرة القدم بالبحث عن تردد قناة أبو ظبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11804.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12091.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة أبو ظبي الرياضية

تتميز قناة أبو ظبي الرياضية بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها ومن أبرزها: