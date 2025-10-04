كشف “هنــــــــــا” .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة في العراق 2025

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعدد كبير منهم من أجل الاستفادة من الخدمات والمساعدات كما يجب توافر بعض الأوراق والشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية بكل سهولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق للوجبة الأخيرة وهذه الخطوات هي

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى هذه المنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أختر بعدها كلمة الاستعلام عن الوجبة.

سوف يطلب منك مباشرة إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتعلق بالمستفيد في الحقول الفارغة المخصصة لها بشكل صحيح.

اختار المحافظة التابع لها المواطن المتقدم بعد إتمام إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

انقر على كلمة بحث.

سوف يظهر في النهاية كافة التفاصيل التي تخص قائمة أسماء المشمولين.

في حالة إذا كان المستعلم مستحق فيمكن تحميل القائمة الكاملة بصيغة pdf.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

هناك بعض الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة هذا العام وهذه الشروط تتمثل في الآتي