بعد تبكير مواعيد الصرف .. المالية تكشف عن قيمة مرتبات شهر مايو للموظفين بجميع القطاعات 2025

ازدادت عمليات البحث عن قيمة مرتبات شهر مايو وموعد الصرف وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات الحكومية، حيث يتم صرف مرتبات شهر مايو خلال الأيام المقبلة بعد بيان وزارة المالية بتحديد مواعيد مرتبات شهر مايو، ويمكن صرف مرتبات شهر مايو عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مرتبات شهر مايو

جاءت مرتبات شهر مايو 2025 حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

أصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة يتقاضون راتب شهري قيمته 12200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة العالية قد تصل إلى 10200 جنيه.

موظفي درجة المدير العام يتقاضون مرتبات قد تصل قيمتها إلى 9200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الأولى قد تصل قيمتها إلى 8200 جنيه.

أصحاب الدرجة الثانية يتقاضون رواتب قيمتها 8000 جنيه.

موظفي الدرجة الثالثة يتقاضون راتب شهري قيمته 7500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الرابعة يتقاضون راتب شهري 7000 جنيه.

أصحاب الدرجة الخامسة يتقاضون راتب شهري قيمته 6500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة السادسة يتقاضون راتب شهري قيمته 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو ومن المقرر صرفها يوم 22 مايو 2025 الشهر الجاري وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام بحسب بيان الوزارة وفقًا لجدول زمني منظم يراعي كثافة العمل في جميع الجهات الحكومية، وحددت الوزارة ثلاثة أيام لصرف المتأخرات مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.