تثبيت سريع الآن “تابع الأخبار وأنت مكانك” .. تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديد 2025

يبحث الكثير من المهتمين بمعرفة الأخبار الحصرية عن تردد قناة الجزيرة الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية المتخصصة في تغطية جميع الأخبار التي تدور في المنطقة العربية والعالم أجمع، وخاصًة الأحداث التي تدور في منطقة غزة المحتلة وأهم ما يميزها هي دقة الأخبار التي تنقلها من قلب الحدث وقت وقوعه على الفور وهذا يجعلها الوجهة الإخبارية المفضلة لدى ملايين المتابعين.

قناة الجزيرة الإخبارية

تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الجزيرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10971.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الجزيرة الإخبارية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة الجزيرة الإخبارية

تتميز قناة الجزيرة الإخبارية بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها ومن أبرزها: