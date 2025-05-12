هام للمتقاعدين في العراق حول سن التقاعد الجديد بغض النظر عن الخدمة

نشرت وزارة المالية العراقية تصريحًا اليوم الجمعة بأن الموظف يُحال إلى التقاعد عند إكماله 60 عامًا، بغض النظر عن مدة خدمته، وذلك تطبيقًا لنظام التقاعد القانوني الموجود داخل البلاد، كما أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من القوانين المنظمة لحقوق الموظفين ومتطلبات الإحالة للتقاعد لمختلف الفئات العمرية المستهدفة.

ما هو السن القانوني للتقاعد في العراق

يُعد إكمال الستين عامًا الشرط الأساسي الذي يتم بموجبه إحالة الموظف إلى التقاعد وفقًا لقوانين التوظيف المعمول بها في العراق، ويُطبق هذا القانون دون النظر إلى عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في وظيفته، مما يمنح جميع الفئات العمرية الحق في المغادرة عند بلوغ هذا السن المحدد، وقد شددت وزارة المالية أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق العدالة بين الموظفين وضمان حقوقهم التقاعدية المستقبلية.

موعد توزيع رواتب المتقاعدين

من المعتاد أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية داخل الدولة العراقية، نظير أن عمليات التوزيع تكون من داخل كافة المنافذ الألية التابعة لوزارة المالية، ومن أبرزها مصرف الرافدين والرشيد، حتى أن الصرف يشمل كافة المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بحيث يتمكنوا من الحصول على قيمة الراتب دون مواجهة أي مشكلة.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

بحيث تتمكن من اختيار خدمة الإطلاع على رواتب المتقاعدين.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر عندها على زر “بحث”.

حتى تتمكن من عرض كافة التفاصيل الخاصة بالراتب.

هل توجد زيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق؟

لم تصدر أي جهة معنية في دولة العراق، عن زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين، فيما أن أخر زيادة تم الإعلان عنها كانت خلال العام الماضي، نظير أنه في حالة الإعلان عن أي زيادة جديدة في الوقت الحالي، سيتم إعلانها مباشرة من قبل وزارة المالية العراقية، حتى يتحصل عليها الجميع.

أبرز أخبار العراق

شهدت العراق خلال اليومين الماضيين سلسلة من الأخبار والأحداث المهمة التي أثرت في مختلف القطاعات، ومن أبرزها إعلان الدفاع المدني تسلمه دفعة جديدة من عجلات الإطفاء التخصصية لدعم جهود الإطفاء؛ وقد أكد المسؤولون أن هذه العجلات تتميز بمواصفات تقنية حديثة تسهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ، كذلك أعلنت هيئة الاتصالات أنها دعت شركة ميتا، المالكة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، لافتتاح مقر إقليمي لها داخل العراق لتعزيز الخدمات الرقمية داخل السوق العراقية.