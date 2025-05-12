استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل المغامرات الكرتونية الرائعة مع لولو الشطورة

تعد قناة وناسة للأطفال من أبرز القنوات العربية التي استطاعت أن تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال بمختلف أعمارهم، وتميزت القناة بأسلوبها المرح والجذاب الذي يجمع بين الفائدة والمتعة، مما جعلها واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأسر العربية.
قناة وناسة
تبرز أهمية قناة وناسة في كونها وسيلة تعليمية وترفيهية تسهم في تنمية المهارات الفكرية والسلوكية لدى الأطفال، ومن أبرز أوجه أهميتها:
- تقديم أغاني تعليمية مبسطة تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان.
- بث محتوى يُعزز القيم الأخلاقية والتعاون وحب الأسرة.
- توفير بيئة مشاهدة آمنة تحمي الأطفال من المحتوى غير المناسب.
- تشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي والخيال من خلال البرامج الترفيهية.
مميزات قناة وناسة
- بث متواصل على مدار الساعة دون توقف.
- جودة عالية في الصوت والصورة تجعل تجربة المشاهدة ممتعة.
- مجانية بالكامل ولا تتطلب اشتراكاً.
- تنوع البرامج بين الأناشيد، القصص المصورة، والبرامج التعليمية.
- سهولة الوصول عبر مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة وناسة 2025
لمتابعة قناة وناسة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
خطوات ضبط قناة وناسة على الريسيفر
- الدخول إلى قائمة “الإعدادات” من جهاز التحكم.
- اختيار “التركيب” ثم “التثبيت اليدوي”.
- تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
- إدخال التردد، معدل الترميز، والاستقطاب.
- الضغط على “بحث” ثم الانتظار حتى تظهر القناة.
- حفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة.
أشهر أغاني قناة وناسة للأطفال
- أغنية “وين الأحمر يا لولو”
أغنية تعليمية ممتعة تعلم الأطفال الألوان بطريقة مرحة، حيث تبحث لولو عن اللون الأحمر بين مجموعة من الألوان الأخرى.
- أغنية “لولو نامي”
تروي قصة لولو الصغيرة التي تستعد للنوم، مما يساعد الأطفال على تعلم روتين النوم بطريقة لطيفة.
- أغنية “حبيب البابا”
أغنية محبوبة تعبر عن حب الأطفال لآبائهم، وتُظهر مشاهد عائلية دافئة.
- أغنية “خمس بيبيات”
تقدم أغنية مرحة عن خمس أطفال صغار، تعلم الأطفال العد بطريقة ممتعة.
- أغنية “شاطر”
أغنية تشجع الأطفال على التصرف بشكل جيد، مع كلمات تحفز على السلوك الإيجاب.