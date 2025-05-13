جميع اسماء المرشحين للكرة الذهبية لعام 2025 “أبرزهم مو صلاح” .. يا ترى من الفائز؟!

المرشحين للكرة الذهبية من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من عشاق كرة القدم كما هناك الكثير محبي النجم محمد صلاح في ليفربول يرغبوا التعرف على فرصته للفوز بالكرة الذهبية من أجل تحقيق سبق تاريخي في مصر بل للدول العربية ككل لذا سوف نقوم بتوضيح آخر أخبار المرشحين للكرة الذهبية في الفترة الحالية كذلك كافة التوقعات حول المسابقة.

المرشحين للكرة الذهبية

هناك مجموعة من التساؤلات حول المرشحين للكرة الذهبية لهذا العام 2025 لذلك سوف نوضح لكم جميع المرشحين للكرة الذهبية في مقال اليوم ولكن للعلم أكثر الفائزين بالكورة الذهبية في العالم هو اللاعب كريستيانو رونالدو كذلك اللاعب ليو ميسي ولكن في تلك الفترة بعد انتقال اللاعبين سواء من فريق برشلونة الإسباني وفريق ريال مدريد اختلفت المرشحين للكرة الطائرة لتلك العام.

أهم المرشحين للكرة الذهبية 2025