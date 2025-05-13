الموارد البشرية تكشف رسميًا عن تأجيل صرف حساب المواطن 2025 “لهذا السبب”

كشف برنامج حساب المواطن خلال الأيام الاخيرة الماضية عن تأجيل صرف حساب المواطن حيث من المحدد أن يتم صرف حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي ما يتوافق ذلك مع يوم اجازة رسمية أسبوعية يوم الجمعة أو السبت ويوافق يوم 10 مايو 2025 يوم السبت القادم ولهذا تم تأجيل صرف حساب المواطن وذلك يوم 11 مايو 2025 وذلك بسبب مصادفة اليوم الرسمي للصرف ليوم الاجازة الاسبوعية وخلال السطور التالية نكشف المزيد حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 90.

تأجيل صرف حساب المواطن

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تأجيل صرف حساب المواطن وذلك بسبب الاجازة الاسبوعية يوم السبت الموافق 10 مايو 2025 ، وسوف يتم صرف حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 حيث تعتمد الية صرف حساب المواطن على تقديم موعد الصرف أو تاجيله إذا صادف يوم جمعة أو سبت وبناء على هذه الاليه سيتم صرف الدفعة 90 من حساب المواطن يوم الأحد القادم الموافق 11 مايو الجاري.

التحقق من أهلية حساب المواطن

بعد التعرف على حقيقة تأجيل صرف حساب المواطن يريد الكثير من المواطنين التحقق من أهلية حساب المواطن وذلك من خلال بوابة حساب المواطن الرسمية عن طريق الخطوات التالية.