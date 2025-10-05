TOYOUR EL-JANAH TV .. خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2025

تردد قناة طيور الجنة من الترددات التي تهم جميع محبي قنوات الأطفال كما هناك العديد من الأسر يرغبوا تنزيل قناة طيور الجنة بيبي من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة التي تحب مشاهدة قنوات الأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لكل المتابعين لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي مع طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية المميزة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي ككل لذلك سوف ذكر تفاصيل تردد القناة الفضائية من أجل متابعة أفضل البرامج الغنائية على مدار 24 ساعة التي تعمل على تعليم الأطفال وتنمية مهارات التفكير للطفل لذلك تسعى أغلب الأمهات على تحديث تلك القناة لمتابعة الأطفال برامجها بجودة عالية في الصوت والصورة.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال