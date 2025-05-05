الحكومة السعودية تفرض 100 ألف ريال غرامة فورية ومنع دخول هؤلاء المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تدابير صارمة تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، حيث تنص اللوائح على فرض غرامات تصل إلى 100,000 ريال سعودي على الأفراد الذين يقومون بإيواء أو مساعدة حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو التستر عليهم داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة من الأول من ذي القعدة إلى الرابع عشر من ذي الحجة، وتزيد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وزارة الداخلية السعودية: تنظيم الحج لضمان الأمن والسلامة

تعمل وزارة الداخلية السعودية على تطبيق إجراءات دقيقة تسعى من خلالها إلى حماية أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء المناسك، فقد شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالدخول إلى المشاعر المقدسة، وقد تم تحديد عقوبات تشمل غرامات تصل إلى 20,000 ريال لكل من يحاول أداء الحج دون تصريح أو يدخل منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الممنوعة، ويأتي ذلك بهدف منع التكدس وتنظيم موسم الحج بطريقة تُسهم في تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتكثيف الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لضبط المخالفين، من ضمنها فرض الغرامات على الأشخاص الذين يقومون بنقل الزوار أو تسهيل دخولهم إلى المشاعر المقدسة دون تصريح مسبق، وتعمل الوزارة على توعية المجتمع بأهمية التبليغ عن أي مخالفات من خلال الأرقام المخصصة لتلقي البلاغات، مثل 911 في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في باقي مناطق المملكة.

عقوبات الردع للمخالفين في موسم الحج

وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، فإن العقوبات لا تقتصر على الأفراد الذين يحاولون دخول المشاعر المقدسة دون إذن بل تشمل أيضًا كل من يُسهّل لهم هذا العمل، من بينهم أصحاب المساكن والفنادق وشركات الإسكان، ويُعاقب هؤلاء بغرامات متزايدة تصل إلى 100,000 ريال وتُفرض الغرامة لكل شخص مخالف يتم التستر عليه أو توفير السكن له، وهذا يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان سلامة وأمن الحجاج.

كما تنص التعليمات على ترحيل المتسللين والمقيمين غير المصرح لهم للحج وإبعادهم عن المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات، وهو ما يُبرز اهتمام السلطات بضمان سيادة القانون والحفاظ على التنظيم الجيد للمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، هذه العقوبات مستمرة بما يشمل الزوار القادمين من الخارج والذين يتم إصدار تأشيرات زيارة لهم إذا تم استغلالها بشكل يخالف الأنظمة.

التبليغ عن المخالفات في المشاعر المقدسة

من منطلق حرص وزارة الداخلية السعودية على سلامة وأمن الحجاج، تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بتجاوز قوانين الحج أو التستر على المخالفين، يتم ذلك من خلال التواصل المباشر مع الأرقام الساخنة المخصصة لتلقي البلاغات، حيث تتوفر فرق مجهزة جاهزية كاملة للتحرك السريع للتحقق وضبط المخالفات.

تنوه الوزارة بأن تعاون الجميع يساهم بشكل أساسي في تسهيل مناسك الحج والحفاظ على النظام داخل المشاعر المقدسة، وتعمل الجهات المسؤولة جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، على أن تظل العقوبات القانونية مفعلة كأداة ردع فعّالة ضد المخالفين.