خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم من بيتك في أقل من 5 ثواني يازول

يواصل بنك الخرطوم جهوده لدعم التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجات العملاء، حيث أعلن عن خدمة مبتكرة تتيح إمكانية فتح حسابات بنكية إلكترونيًا باستخدام الرقم الوطني فقط، دون الحاجة لمراجعة الفروع شخصيًا، مما يقدم تجربة مرنة وسلسة للمستخدمين الراغبين في الانضمام إلى منظومة المصرفية الرقمية المتطورة للبنك.

خطوات فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم بالرقم الوطني

لتسهيل تجربة العملاء، أتاح بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب جديد من خلال موقعه الرسمي باتباع خطوات بسيطة وسريعة، وتشمل:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية المتاحة على الصفحة.

اختيار اللغة المفضلة لديك، سواء العربية أو الإنجليزية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، وتفاصيل الاتصال.

رفع نسخة من بطاقة الرقم الوطني بصيغة PDF لتأكيد الهوية.

الضغط على زر “تسجيل”، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك تحتوي على معلومات الحساب الجديد.

تتميز هذه الطريقة بسهولة خطواتها وبإتاحتها على مدار الساعة، مما يساعد العديد من المستخدمين في توفير وقتهم وجهدهم.

شروط فتح الحساب البنكي الإلكتروني في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط المهمة لضمان نجاح عملية فتح الحساب الإلكتروني واستمراريتها بشكل صحيح، من بين هذه الشروط: