خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً وشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، حتى أن القناة تقوم بتقديم محتوى جذاب وممتع أمام المتابعين من الصغار، ناهيك عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في عرض البرامج التنموية والمفيدة لكل طفل، وعليه فإنه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض المعلومات الهامة التي من خلالها ستتمكن من تثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها الجديد 11430.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد وناسة أطفال الثاني

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال على العرب سات، جاءت وفقًا للأتي:-

قمر صناعي حديث العرب سات.

ترددها الثاني 11270.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

خطوات ضبط قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يأتي:-