استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. عدد الأدوار والإجراءات الجديدة

مع التغيرات الأخيرة في قوانين البناء بمصر، أصبح الحصول على رخصة البناء لعام 2025 أكثر يسرًا وسلاسة مما سبق، يأتي هذا التوجه في إطار دعم الدولة لتطوير قطاع العمران وتحفيز المستثمرين، حيث تم تقليص عدد الإجراءات وتبسيط الشروط اللازمة للحصول على التصاريح، ومن خلال الخطوات المستحدثة، يتم تقليل الوقت المستغرق في استخراج التراخيص بشكل كبير بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

إجراءات استخراج رخصة البناء في مصر لعام 2025

ارتكزت الحكومة على تبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء في مصر لعام 2025 لضمان تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين، وقد شملت هذه التعديلات تقليص الخطوات من 15 إلى 8 إجراءات فقط، بناءً على كتاب دوري أصدرته وزارة التنمية المحلية، تضمنت هذه الخطوات:

تقديم طلب للمركز التكنولوجي، مصحوبًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة إلى عقد مشهر أو جدول إحداثيات.

تنفيذ الرفع المساحي من خلال الجهات المختصة بعد دفع رسوم الخدمة، ويتم إتمام الإجراءات في غضون 15 يومًا.

إصدار بيان صلاحية الموقع خلال مدة أقصاها 5 أيام إضافية، ليصل الإجمالي إلى 20 يوم عمل

كل هذه الإجراءات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقليل المدة الزمنية التي كانت تستغرقها التراخيص في السابق، مما يقلل من التأخير ويسرّع الحركة العمرانية.

اشتراطات البناء وعدد الأدوار المسموحة

بناءً على التعديلات الجديدة، أصبح التقيد بالاشتراطات المحددة وفق المخططات التفصيلية أمرًا ملزمًا للحصول على رخصة البناء في مصر لعام 2025، يجب الالتزام بضوابط الارتفاع بحسب عرض الشارع ونوع النشاط المستخدم، حيث يتم السماح بـ:

إقامة نشاطات تجارية أو إدارية بالدورين الأرضي والأول، في المباني الواقعة على طرق يتجاوز عرضها 10 أمتار

الحصول على تصريح بناء طابق أرضي و3 أدوار متكررة للشوارع التي لا تقل عن 6 أمتار بعرضها، مع شرط أن لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا

الإلتزام بارتفاع مساوي لمرتين عرض الشارع بالنسبة لشوارع عرضها 8 أمتار أو أكثر

تُركز هذه الاشتراطات على ضبط النمو العمراني وتنظيم المباني بما يتجانس مع الخطط العامة للدولة؛ مما يحافظ على البنية التخطيطية للمجتمعات العمرانية.

المدة الزمنية لاستخراج رخصة البناء

أحد أبرز الجوانب المميزة لتطوير الإجراءات هو تقليل المدة الزمنية لاستخراج رخصة البناء في مصر لعام 2025، حيث أصبحت المدة تحتاج إلى: