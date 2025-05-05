تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل.. موعد الامتحان الجديد بعد التعديل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط عن تأجيل امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل 2025، وذلك بعد حالة الأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد، مؤكدة بأنه كان من المفترض إجراء الامتحانات الشهرية يومي الأحد والإثنين، فيما يمكنك التعرف على الموعد الجديد المعني ببدء الامتحانات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

امتحانات صفوف النقل 2025

وأكدت مديرية التربية والتعليم في دمياط أن امتحانات صفوف النقل ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر مايو 2205، بعد أن تم تأجيلها يومي الأحد والإثنين نتيجة سوء الأحوال الجوية، على أن اليوم الدراسي يسير بشكل طبيعي بمختلف المدارس دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، حتى ذلك أن التعديلات الأخيرة التي أجرت على امتحانات صفوف النقل جاءت عقب تعرض المحافظة إلى موجة من الأمطار الرعدية عملت على شلل مروري كبير وملحوظ، وغرق الكثير من الشوارع.

ما هي توزيع درجات أعمال السنة 2025؟

وحددت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات أعمال السنة لعام 2025 التي على إثرها تُحدد مسيرة نتيجة الطالب والدرجات التي يتحصل عليها في هذه المرحلة الدراسية، بناءً على ما يلي:-