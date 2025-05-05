موسم الحج.. أسعار برامج الحج السياحي جميع المستويات الان

ينطلق موسم الحج لعام 2025 في شهر يونيو، ويتم التركيز بشكل كبير على برامج الحج السياحي حيث يعتبر هذا الموسم فرصة كبيرة لتقديم خدمات متميزة للحجاج، وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدة ضوابط واشتراطات تضمن تنظيم العملية بشكل يليق بالحج، مع توفير برامج تناسب كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية لضمان رحلة حج ميسرة وفريدة من نوعها.

ضوابط برامج الحج السياحي 2025

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن ضوابط الحج السياحي لعام 2025 تتضمن تقسيما واضحا وشاملا لبرامج الحج، وذلك لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، وتشمل هذه الضوابط تقسيم البرامج إلى عدة مستويات، منها مستوى الخمس نجوم الذي يتميز بالخدمات الفاخرة والتسهيلات المتميزة، بالإضافة إلى البرامج الاقتصادية التي تناسب الفئات الأقل دخلاً، وبرامج الحج البري التي تُعتبر الخيار الأنسب للمسافرين بميزانية محدودة، ويأتي هذا التنوع في البرامج بهدف تيسير أداء المناسك لكل حاج وفق احتياجاته وقدراته الشخصية.

أسعار برامج الحج السياحي بمستوياتها المختلفة

أعلنت وزارة السياحة عن أسعار برامج الحج السياحي لعام 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

برنامج الخمس نجوم: مستوى “أ” بسعر 580 ألف جنيه؛ مستوى “ب” بسعر 520 ألف جنيه.

البرنامج الاقتصادي (طيران): مستوى “أ” بسعر 295 ألف جنيه؛ مستوى “ب” بسعر 275 ألف جنيه؛ مستوى “ج” بسعر 250 ألف جنيه.

البرنامج البري: مستوى “أ” يتراوح بين 260 ألف جنيه إلى 295 ألف جنيه؛ مستوى “ب” بسعر 245 ألف جنيه؛ مستوى “ج” بسعر 225 ألف جنيه.

غير شاملة تكلفة تذاكر الطيران

تجدر الإشارة إلى أن أسعار جميع البرامج المذكورة لا تشمل تكلفة تذاكر الطيران والتي يجب إضافتها بشكل منفصل إلى إجمالي تكلفة الرحلة، كما راعت البرامج تقديم خدمات متنوعة مثل الإقامة بالقرب من الحرم المكي والنقل المريح بين المنشآت المختلفة مما يمنح الحجاج تجربة أكثر راحة ويضمن لهم أداء الشعائر بكل يُسر.