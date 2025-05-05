معاش تكافل وكرامة.. الاستعلام عن معاشات مايو 2025 بالإسم

يشهد برنامج “تكافل وكرامة 2025” اهتمامًا متزايدًا من المواطنين في مختلف محافظات مصر، حيث يمثل البرنامج جزءًا مهمًا من جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دعم مالي يرفع من مستوى المعيشة، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي آليات إلكترونية من شأنها تسهيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في البرنامج، مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2025

لتتمكن من الاستعلام عن أسماء المقبولين في البرنامج، عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على خيار “الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة”

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بالمكان المخصص لذلك

النقر على زر “استعلام”؛ للحصول على النتيجة

بعد تنفيذ الخطوات المذكورة، ستظهر لك حالة الطلب، سواء كان الطلب مقبولًا، أو قيد للمراجعة، أو مرفوضًا مع توضيح سبب الرفض.

الفئات المستفيدة وأسباب رفض طلب برنامج تكافل وكرامة 2025

تم طرح برنامج تكافل وكرامة ليشمل العديد من الفئات التي تتطلب رعاية خاصة، ومن أبرز المستفيدين:

الأسر الفقيرة التي تمتلك أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة

كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا

ذوو الإعاقة بشرط تقديم مستندات طبية معتمدة تفيد بذلك

الأيتام والنساء اللواتي يعولن أسرًا وليس لديهن دخل ثابت

الأفراد الذين لا يستطيعون العمل ولا يمتلكون أي معاشات حكومية أو خاصة

أسباب رفض الطلب في تكافل وكرامة