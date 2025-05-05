اشتغلت.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 55 بجودة هائلة وأحداث مشتعلة

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر المسلسلات التاريخية التي لاقت انجذابا كبيرًا في الأنة الأخيرة بتقديمها إلى العديد من الحلقات المليئة بالإثارة والتشويق، حتى أن إعلان الحلقة 55 تضمن الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة، ما بين وفاة باليان وبلدوين، ناهيك عن كشف خيانة بوري للصليبين، بالإضافة إلى زواج باليان من ماريا قبل وفاته بساعات، وغيرها من الأحداث الأخرى التي شهدتها الإعلانات الأخيرة من المسلسل، وبناءً عليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد عرض الحلقة الجديدة خلال السطور التالية.

موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 55

جاءت أبرز المواعيد المعنية ببث الحلقة 55 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، بناءً على ما يلي:-

يتم عرض الحلقة 55 من مسلسل صلاح الدين يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

نظير إمكانية المتابعة للحلقة الجديدة يوم الثلاثاء.

بالإضافة إلى عرض حلقات صلاح الدين الأيوبي على قصة عشق وغيرها من المواقع المعنية ببث الحلقات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

جاءت أبرز التفاصيل الخاصة باستقبال التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لكافة المسلسلات التاريخية، بناءً على الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 12034.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تحديث تردد الفجر الجزائرية عرب سات

وعن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا للأتي:-