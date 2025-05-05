سلفة للموظفين والمتقاعدين 25.000.000 دينار بالتقسيط على 60 شهر عبر مصرف الرافدين

مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين من المصارف التي تقدم سلفة مالية تصل إلى 25 مليون دينار عراقي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية حيث يجب توفير ماستر كارد سارية المفعول للموافقة على طلب سلفة مصرف الرافدين في العراق كما يرغب العديد من العملاء التقديم على تلك السلفة بسبب أن المصرف يوفر خيارات تمويل مرنة موجهة للموظفين والمتقاعدين للعسكريين والمدنيين في مختلف محافظات العراق بقيمة تبدأ من 5 مليون وتصل إلى 25 مليون دينار عراقي مع مزايا تنافسية تهدف إلى التسهيل بدون تعقيدات في الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يوفر مجموعة من التمويلات الميسرة ومنها سلفة فورية للموظف والمتقاعد العراقي عبر مصرف الرافدين لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرافدين كما يلي بكل التفاصيل:

في بداية الأمر يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لا بد من امتلاك بطاقة ماستر كارد فعّالة صادرة عن مصرف الرافدين.

كما يشترط وجود راتب شهري ثابت يتم تحويله إلى المصرف.

يجب أن يكون الراتب كافي لتغطية القسط الشهري والفائدة.

كما لا يزيد عمر المتقدم عن 73 سنة عند التقديم.

ليس من المطلوب وجود كفيل ويتم الاستقطاع من الراتب عن طريق الماستر كارد.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة من مصرف الرافدين.

مزايا سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين