رابط استخراج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي بالعراق

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر دعم حكومي تابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث تقدم دعم الرعاية الاجتماعية لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام الواجب توفيرها وهو أحد أهم البرامج التي توفر المساعدة للأسر العراقية من ذوي الدخل المحدود كما يهدف البرنامج إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين المستحقين وفق شروط وضوابط محددة يجب توفرها للحصول على الدعم لدى وزارة العمل العراقية.

شروط طلب برنامج الرعاية الاجتماعية

لكي يكون المواطن مؤهل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يحمل الجنسية العراقية.

تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل كامل.

يشترط ألا يمتلك المتقدم أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

أن يكون العمر ضمن الفئة التالية:

الرجال متاح لهم التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية من 18 إلى 60 عام للرجال.

كذلك النساء مسموح لهم التقديم من 15 إلى 55 عام للنساء.

الالتزام بجميع المتطلبات والإجراءات التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لا تزال العديد من العائلات العراقية بانتظار إعلان نتائج الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية. وقد أكدت الوزارة أن الأسماء سيتم نشرها فور اعتمادها عبر منصة مظلتي، وهي المنصة الإلكترونية الرسمية للاستعلام عن برامج الدعم كما خطوات الاستعلام: