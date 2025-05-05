“هنـــــــــــا” .. خطوات استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“هنـــــــــــا” .. خطوات استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025

أطلقت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق وذلك مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل رايك الاستعلام عن ترك الأسماء الدفعة الجديدة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين مستوى المعيشة للمتضررين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتخفيف الأعباء على بعض فئات المجتمع العراقي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

  • الذهاب الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.
  • اختار بعدها كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات الظاهرة في القائمة، ثم كلمة هيئة الرعاية الاجتماعية
  • تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.
  • إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.
  • التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
  • الضغط على كلمة استعلام وسوف يظهر الكشف الخاص بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2025

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي

  • يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية من الأم والأب.
  • يشترط أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل أراضي العراق.
  • ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى من قبل المقدمة من الدولة.
  • إثبات عدم وجود أي أملاك ثمينة خاصة بالمتقدم.
  • وجود مصدر دخل ثابت شهريا.
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فريق عمل البديل

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