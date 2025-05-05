طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي للمصريين “هنــــــــــــا” .. خلال الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2025 أو ما تسمى باللوتري الأمريكي، وتعتبر فرصة لمن يرغبون في السفر إلى أمريكا سواء للعمل أو العيش بداخلها، ويلزم توافر بعض المستندات المطلوبة في المتقدم من أجل قبوله في هذه الهجرة.

نتيجة اللوتري الامريكي

يمكن الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي أو الهجرة العشوائية لأمريكا عام 2025 بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهجرة العشوائية إلى أمريكا.

اختار كلمة check status من الخيارات الظاهرة في قائمة الموقع.

سوف تظهر صفحة أخرى بها معلومات توجيهية، اختار من خلالها كلمة continue لكي يتم الانتقال إلى صفحة البيانات.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

النقر على كلمة submit عند الانتهاء من إدخال البيانات.

سوف تظهر بعدها رسالة تأكيد تحتوي على رقم تأكيد المتقدم، يلزم الاحتفاظ به حتى يتم متابعة الطلب من خلاله.

يمكن من خلال رقم التأكيد الاستعلام عن نتيجة الهجرة بكل سهولة.

المستندات المطلوبة للهجرة العشوائية

يلزم توافر عدة مستندات مطلوبة من أجل التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2025 ومنها ما يلي