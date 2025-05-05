الهيئة العامة للفلك بالسعودية تكشف عن موعد اجازة عيد الاضحى 1446

تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية من أبرز المناسبات الدينية في المملكة التي ينتظرها الكثير من المسلمين من أجل قضاء وقت من الاستحمام والمتعة وزيارة أبرز الوجهات السياحية والتقرب إلى الله وذبح الأضاحي.

موعد اجازة عيد الاضحى 1446

تم الإعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك في المملكة هذا العام وهذا الموعد هو

يبدأ يوم وقفة عرفات بداية من يوم الخميس الموافق 5 من يونيو هذا العام وهو يوافق يوم 9 من ذو الحجة.

اول يوم عيد اضحى مبارك في المملكة يوافق يوم الجمعه 6 من يونيو هذا العام وهو يوافق يوم 10 من ذو الحجة حسب التقويم الهجري.

أيام الإجازة الرسمية في المملكة بمناسبة عيد الاضحى المبارك توافق يوم الخميس 5 من يونيو حتى يوم الاثنين الموافق 9 من نفس الشهر.

أفضل الوجهات السياحية لقضاء عيد الاضحى في السعودية

تم الكشف عن أفضل الوجهات السياحية في المملكة من تجبر قضاء وقت ممتع في إجازة عيد الاضحي المبارك وهذه الأماكن تتمثل في الآتي