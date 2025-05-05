الهيئة العامة للفلك بالسعودية تكشف عن موعد اجازة عيد الاضحى 1446

تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية من أبرز المناسبات الدينية في المملكة التي ينتظرها الكثير من المسلمين من أجل قضاء وقت من الاستحمام والمتعة وزيارة أبرز الوجهات السياحية والتقرب إلى الله وذبح الأضاحي.
موعد اجازة عيد الاضحى 1446
تم الإعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك في المملكة هذا العام وهذا الموعد هو
- يبدأ يوم وقفة عرفات بداية من يوم الخميس الموافق 5 من يونيو هذا العام وهو يوافق يوم 9 من ذو الحجة.
- اول يوم عيد اضحى مبارك في المملكة يوافق يوم الجمعه 6 من يونيو هذا العام وهو يوافق يوم 10 من ذو الحجة حسب التقويم الهجري.
- أيام الإجازة الرسمية في المملكة بمناسبة عيد الاضحى المبارك توافق يوم الخميس 5 من يونيو حتى يوم الاثنين الموافق 9 من نفس الشهر.
أفضل الوجهات السياحية لقضاء عيد الاضحى في السعودية
تم الكشف عن أفضل الوجهات السياحية في المملكة من تجبر قضاء وقت ممتع في إجازة عيد الاضحي المبارك وهذه الأماكن تتمثل في الآتي
- مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من أفضل الأماكن الروحانية التي يمكن زيارتها في إجازة عيد الاضحي لقضاء وقت ممتع والتقرب إلى الله.
- زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
- كورنيش جدة عروس البحر الأحمر والتي تعتبر خيار مثالي للعائلات التي تبحث عن المتعة والاستجمام.
- نسيم الجبال وهي أجواء معتدلة وسط أشجار خضراء وحديقة حيوان ومصيف الشفا والهدا.
- منطقة الدمام الشرقية وذلك عن طريق زيارة كورنيش الدمام وشاطئ نصف القمر والأسواق الشعبية.