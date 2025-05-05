اعرفها الآن .. الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي “هنـــــــــــــــــــا” .. اتقبلت ولا لسه!

تم الإعلان عن موعد نتائج اللوتري الأمريكي التي تعتبر لها أهمية كبرى في حياة الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث أنها تعمل على تحديد مصيرهم في الحصول على مكانة مناسبة وفرصة عمل جيدة، وقد يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للتقدم للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

موعد نتائج اللوتري الأمريكي

تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي لمعرفة القبول أو الرفض في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، وهذا الموعد هو:

تم تحديد موعد الإعلان عن نتائج اللوتري الأمريكي أو ما تسمى بالهجرة العشوائية.

تم الإعلان عن اللوتري الأمريكي في يوم السبت الموافق 3 من شهر مايو لعام 2025.

يعتبر برنامج اللوتري الأمريكي نظام سنوي أنظمة الحكومة الأمريكية ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة هجرة لأشخاص من جميع دول العالم ذات الهجرة المنخفضة.

تم فتح باب التقديم على النسخة الخالية من البرنامج في الفترة ما بين 2 من أكتوبر إلى 5 من نوفمبر 2024.

طريقة الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

يمكن الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية: