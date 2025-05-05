رسميًا .. الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني “جميع المحافظات”

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية للاستعداد إلى الامتحانات النهائية لذلك سوف نوضح لكم قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة إلى الموعد النهائي المحدد الشهادة الاعدادية كذلك الجدول الرسمي لجميع المحافظات في الدولة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

في بداية الأمر لقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن موعد وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 حيث من المقرر أن تنطلق يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025 قبل عيد الاضحى المبارك.

الجدول الرسمي لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

للعلم سوف تعقد الامتحانات بنظام البوكليت حيث تقرر من الوزارة دمج الأسئلة المقالية مع أنواع أخرى مثل الاختيار مع سؤال صح أو خطأ وأكمل للتسهيل على الطلاب والطالبات في تلك المرحلة لذلك إليكم تفاصيل الجدول كما يلي: