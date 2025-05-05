رسميًا .. الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني “جميع المحافظات”

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية للاستعداد إلى الامتحانات النهائية لذلك سوف نوضح لكم قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة إلى الموعد النهائي المحدد الشهادة الاعدادية كذلك الجدول الرسمي لجميع المحافظات في الدولة.
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني
في بداية الأمر لقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن موعد وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 حيث من المقرر أن تنطلق يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025 قبل عيد الاضحى المبارك.
الجدول الرسمي لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني
للعلم سوف تعقد الامتحانات بنظام البوكليت حيث تقرر من الوزارة دمج الأسئلة المقالية مع أنواع أخرى مثل الاختيار مع سؤال صح أو خطأ وأكمل للتسهيل على الطلاب والطالبات في تلك المرحلة لذلك إليكم تفاصيل الجدول كما يلي:
- السبت 31 مايو 2025 يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية مع الإملاء والخط وذلك من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا.
- الأحد 1 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا ثم امتحان الهندسة من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.
- الاثنين 2 يونيو 2025 يبدأ اليوم بامتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا ثم امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.
- الثلاثاء 3 يونيو 2025 امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا ثم التربية الدينية من 11:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا.
- الأربعاء 4 يونيو 2025 امتحان مادة العلوم من 9:00 إلى 11:00 صباحًا ثم امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 11:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا.