طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد “هنــــــــــــا” .. سددها الآن بدون غرامة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من الموضوعات التي تزايد عليها البحث من قبل المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية حيث وفرت وزارة الكهرباء عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر الشركة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع على فاتورة الكهرباء لهذا الشهر من أجل سداد جميع المستحقات المتأخرة لدى وزارة الكهرباء في مصر.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد
هناك بحث متواصل عن أسهل طريقة لمعرفة تفاصيل فاتورة الكهرباء في جمهورية مصر العربية لذلك للاستعلام عن للفاتورة برقم العداد لا بد من زيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي التي تتبع لها منطقتك لذلك سوف نوضح الخطوات لمعظم شركات الكهرباء في الدولة بكل سهولة.
ما هي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
- في بداية الأمر عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء في مصر.
- قم بعد ذلك باختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة أو خدمات المشتركين في الشركة.
- ثم بعد ذلك إدخال رقم العداد حيث للعلم يتكون من 10 أرقام وموجود على وجه العداد أو الفاتورة الورقية السابقة.
- اختيار المنطقة أو الشركة التابعة لها في جمهورية مصر العربية مثل شركة جنوب القاهرة أو شمال الدلتا وغير ذلك من الشركات.
- لا بد من كتابة جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح قبل طلب الاستعلام عن قاتوة الكهرباء برقم العداد.
- ثم في النهاية عرض الفاتورة حيث سوف تظهر لك قيمة الاستهلاك والمبلغ المطلوب دفعه.