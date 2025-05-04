مواطن او مقيم .. سجل الآن في أجير الحج من ضمن الخدمات المتوافرة في المملكة 2025

أجير الحج في المملكة العربية السعودية من المنصات التي توفر خدمة الترخيص في موسم الحج تابعة إلى وزارة الموارد البشرية في الدولة حيث شهددت الوزارة على تحسين أوضاع موسم الحج كما لا بد من إصدار ترخيص الحج حتى لا يتعرضوا إلى عقوبات في تلك الموسم كذلك هذا البرنامج مخصص لتنظيم العمالة المؤقتة في الحج هذا العام لذلك سوف نوضح لكم طريقة استخدام أجير الحج وجميع الشروط والأحكام الواجب توفيرها من أجل التسجيل.

أجير الحج

يعتبر أجير الحج هو برامج تابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ويهدف إلى تمكين المنشآت من الاستفادة من العمالة المؤقتة خلال موسم الحج سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين من مختلف الجنسيات داخل المملكة لذلك إليكم شروط وطريقة التسجيل كما يلي:

في البداية تعتبر شروط أجير الحج للمقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة لا بد من توفير الإقامة السارية داخل المملكة.

كذلك لا بد من العمل لدى منشأة مسجلة.

توفير موافقة صاحب العمل الأصلي.

بعد ذلك عليك الحصول على عقد عمل عبر بوابة أجير الحج.

كما يحب أن يكون من الفئات المصرح لها بالدخول إلى مكة خلال موسم الحج.

طريقة التسجيل في أجير الحج