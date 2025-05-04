الحق حالًا اشتري واستثمر فلوسك .. شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة 2025

أصدرت البنوك الحكومية وخاصًة البنك الأهلي المصري الكثير من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد أو ذات العائد التفضيلي والتي تتميز بفوائد قيمتها عالية قد تصل إلى 30٪ على شهادات الادخار، وذلك من أجل توجيه الأشخاص للادخار وتقليل الإنفاق مما يساعد على تقليل التضخم وامتصاص أكبر قدر من السيولة من الأسواق وتحويلها للقنوات الرسمية لإعادة استثمارها مرة أخرى.

شهادات البنك الاهلي المصري

أفضل عائد على شهادات البنك الأهلي المصري للمفاضلة بينها واختيار الأنسب للعميل:

شهادات البنك الأهلي البلاتينية بعائد مرتفع الاكتتاب في الشهادة البلاتينية ومدتها عام بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه بعائد ثابت يصرف شهريًا 23.5٪، وسنويًا 27٪.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية بعائد متدرج شهري لمدة ثلاث سنوات ويمكن شرائها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويصل العائد إلى 26٪ للعام الأول، والعام الثاني يصل العائد إلى 22٪، والعام الثالث 18٪.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصرق ربع سنوي بدون تغيير 17٪، ولمدة عامين 13.5٪ سنوي يصرف ربع سنوي بدون تغيير.

شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 30٪

أصدر البنك الأهلي المصري شهادات إدخار ثلاثية أي مدتها ثلاث سنوات بعائد متدرج يصل إلى 30٪ للسنة الأولى، و 25٪ للسنة الثانية، و 20٪ للسنة الثالثة ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه فيما أكثر، ويستطيع الراغبين في شهادات البنك الأهلي بعائد 30٪ الحصول على فوائد قد تصل إلى 75 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات في حالة الاكتتاب بمبلغ 100 ألف جنيه.