دعمك هيوصلك.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2025 عبر anem.dz

تعتبر منحة المرأة الماكثة من أبر المنح الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية من أجل دعم النساء الغير عاملات ولا يمتلكن دخل ثابت، وهذا لتحسين ظروف المعيشة لهم وتعزيز دور المرأة في الاسرة والمجتمع الجزائري، وجاءت تلك المنحة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الجزائرية، ويتزايد البحث بقوة من السيدات لمعرفة طريقة التسجيل في المنحة والشروط الخاصة بالقبول، وهذا ما نقدمه لكم في السطور التالية فتابعونا.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

حتى تضمني سيدتي الوصول لمنحة المرأة الماكثة في البيت، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بأن التسجيل في المنحة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر شبكة الانترنت، فقط يتم اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

اختيار تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

تحديد “منحة المرأة الماكثة بالبيت”.

ملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة.

يجب إرفاق الوثائق التي تتعلق بالمتقدمة.

ينبغي التأكد من صحة البيانات المدخلة.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل على منحة المرأة الماكثة

حتى تتمكن السيدات في الجزائر في التسجيل في منحة المرأة الماكثة لابد من الاطلاع على الشروط المعلنة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والتي جاءت على النحو التالي: