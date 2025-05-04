مصر والعراق ! .. خالي بالك من توقعات ليلى عبداللطيف بشأن الأحداث الاقتصاديه بالفترة القادمة

ليلى عبداللطيف من أبرز وأهم الشخصيات المعروفة عن توقعاتها المستقبلية في العالم العربي، وذلك بسبب أن توقعاتها قد تثير اهتمام واسع بين المتابعين، حيث توقعت ليلى عبداللطيف في بعض لقائتها عن الشهور المتبقية في عام 2025 وأصدرت بعض التوقعات عن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

توقعات ليلى عبداللطيف

توقعات ليلى عبداللطيف عن الشهور المتبقية لعام 2025 وما يدور في الأيام القادمة:

توقعت ليلى عبداللطيف أن تشهد الشهور القادمة من 2025 سلسلة من الكوارث الطبيعية التي تتمثل في الزلازل المدمرة وهذا يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والاقتصادية.

حذرت ليلى عبداللطيف من انتشار مرض جديد سوف يؤدي إلى إغلاق بعض مطارات الدول دون أن يصل إلى جائحة كورونا.

توقعت ليلى عبداللطيف أن سوريا ستشهد حالة من الحوار والمساعدات الدولية مع عودة المهاجرين واستضافة قمة عربية في دمشق.

أشارت ليلى عبداللطيف إلى احتمال حدوث حرب عالمية ثالثة مع نهاية عام 2025 أو مع بداية عام 2026 بسبب تصاعد التوترات بين القوى الكبرى.

توقعات ليلى عبداللطيف الاقتصادية

أصدرت ليلى عبداللطيف في لقائتها المعروفة بعض التوقعات عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما يلي: