مشروع قانون العمل الجديد 2025 .. تعديلات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي 2025

مشروع قانون العمل الجديد الذي ينتظر التصديق عليه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر انتصار جديد لجميع العمال في مصر 2025، حيث يمثل مشروع قانون العمل الجديد صياغة جديدة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء عن طريق الحقوق أو الواجبات وهذا يتوافق مع رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مشاركة القطاع الخاص في جميع عمليات البناء والتطوير فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قانون العمل الجديد 2025

تم إضافة بعض القرارات الجديدة على قانون العمل والتي جاء كما يلي:

عقد العمل غير محدد المدة وهو الأصل في عقود العمل.

تحرير العقد من أربع نسخ باللغة العربية، وإذا كان العامل أجنبيًا يحرر العقد باللغة العربية ويعتد بالتفسير العربي في حالة التعارض.

يجب أن يتضمن عقد العمل بعض البيانات الإلزامية.

حق العامل في إثبات علاقة العمل بجميع وسائل الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب.

لا يجب أن تتجاوز فترة الاختبار عن ثلاثة أشهر.

التزام صاحب العمل بشروط التعاقد ولا يجوز مخالفة الشروط المتفق عليها بالعقد.

تعديلات قانون العمل الجديد 2025

أبرز وأهم تعديلات قانون العمل الجديد التي جاءت كالآتي: