رواتب وحوافز عالية بدون مؤهل “وظائف وزارة العمل 2025” .. قدم حالًا بكل سهولة

تحرص وزارة العمل على توفير الكثير من الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص للشباب الراغبين في التقديم على وظائف وزارة العمل في كافة المحافظات، وذلك تماشيًا منها مع خطة الدولة من أجل مواجهة البطالة بين هذه الفئة، حيث أعلنت الوزارة عن فرص الوظائف الخالية المتوفرة في الشركات عن طريق نشرة التوظيف التي تصدرها في كل منتصف الشهر، وأوضحت أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات في الكثير من التخصصات.

وظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الشاغرة لمجموعة من التخصصات والتي تتمثل في الآتي:

وظائف خالية لمهندسين جودة.

فتح باب التوظيف لمجموعة من وظائف السكرتارية.

الإعلان عن مجموعة من الوظائف الخالية لأخصائي سلامة وصحة مهنية.

توفير مجموعة من الوظائف لسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

الاحتياج لمندوبين مبيعات وتوصيل.

وظائف خالية لفنيين جميع التخصصات.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل من خلال اتباع الخطوات التالية: