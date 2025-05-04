انسى اللي فات كله! تويوتا كرسيدا 2026 هتنزل تهز سوق الفخامة بتصميم آخر شياكة

تويوتا كرسيدا 2026 تعود الأسواق بتصميم مبهر وتكنولوجيا مبتكرة تجعلها أحد الخيارات الرائدة في فئتها، فهي لم تعد مجرد سيارة عادية بل أصبحت تجربة فاخرة تجمع بين الأداء القوي والمظهر العصري، مع تفاصيل داخلية مبتكرة وتصميم خارجي يلفت الأنظار، مما يجعلها تلبي تطلعات عشاق السيارات بفئتها الفاخرة والمتوسطة.

تصميم تويوتا كرسيدا 2026

التصميم العصري في تويوتا كرسيدا 2026 يعكس اهتماماً كبيراً بالتفاصيل الدقيقة سواء من الخارج أو الداخل، حيث تعتبر السيارة مثالاً على الجمع بين التكنولوجيا والجمال، تم تحسين هيكل السيارة بإضافة عناصر فخامة واضحة جعلتها تنافس طرازات أعلى من الفئة نفسها، ومن المزايا الملحوظة:

مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED تعطي السيارة مظهراً جذاباً.

شبكة أمامية ذات طابع رياضي تزيد من فخامتها.

عجلات ألمنيوم بمقاس 19 إنش تضيف لمسة رياضية مع ثبات عالي

مقصورة داخلية مجهزة بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 إنش.

مقاعد فاخرة مصنوعة من الجلد، مع إمكانية التحكم الكهربائي.

أداء تويوتا كرسيدا 2026

الأداء القوي هو أحد أبرز مميزات كرسيدا 2026 ويظهر في توازنها المثالي بين القوة والثبات، حيث تأتي السيارة بمحرك قوي يوفر أداء استثنائي مع ناقل حركة يجعل القيادة سلسة، ومن أهم التفاصيل التقنية المتعلقة بالأداء:

محرك V6 بسعة كبيرة وقوة تصل إلى 296 حصان مما يجعلها مناسبة للرحلات اليومية أو السفر الطويل.

ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يضمن التنقل بسرعة وسلالة دون أدنى جهد.

ثبات عالي على المنعطفات والطرق السريعة بفضل التطور الهندسي للهيكل.

تسارع ملحوظ يجعل كرسيدا تتفوق على المنافسين في سرعة الأداء الداخلي والخارجي.

توفر السيارة تجربة قيادة ممتعة ومميزة تنافس بها السيارات الأعلى سعراً في السوق العالمية.