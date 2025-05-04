“هنـــــــــــا” .. الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي usa lottery  بالخطوات 2025

يترقب ملايين المتقدمين حول العالم من بينهم آلاف المصريين إعلان نتيجة برنامج الهجرة العشوائية في أمريكا ما يعرف باللوتري الأمريكي، ومن المتوقع ظهوره خلال الأيام المقبلة بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، حيث يعتبر برنامج الهجرة العشوائية واحد من أبرز وأهم برامج الهجرة في العالم حيث يمنح رسميًا سنويًا 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة.

الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي usa lottery

يمكن للمتقدمين حول العالم على نتيجة الهجرة العشوائية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة اللوتري الأمريكي

التحقق من الحالة بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر على خانة “استمرار”.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خانة “الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي” من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور النتيجة بالرفض أو القبول.

موعد ظهور نتائج اللوتري الأمريكي 2025 الهجرة العشوائية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا عن ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2025 ما يعرف باللوتري الأمريكي خلال الأيام المقبلة، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي اللوتري الأمريكي، حيث يعتبر هذا الإعلان حدث مستمر ينتظره ملايين الأشخاص حول العالم ومنهم آلاف المصريين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج اللوتري أثناء فترة التقديم الرسمية.