الحلقة 55 مسلسل صلاح الدين الأيوبي.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي، هو من أكثر المسلسلات التاريخية التي لاقت انجذابا كبيرًا وشهرة غير عادية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أن المسلسل ينقل حياة الناصر صلاح الدين، وما قام به من جهود غير عادية في عصرة من فتح الكثير من المدن والقضاء على الخونة، وغير ذلك من الأحداث الأخرى التي تم بثها في حلقات مسلسل صلاح الدين على مدار الفترة الماضية، ويمكنك التعرف على مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وعن المواعيد التي يتم فيها بث حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، بناءً على ما يأتي:-

تُعرض حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين من كل أسبوع على قناة TRT1 التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا.

فيما يتم إعادة عرض الحلقات يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ناهيك عن نقل حلقات صلاح الدين الأيوبي على مواقع التواصل الاجتماعي المعنية ببث كافة الأحداث الخاصة بالمسلسل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الأول للقناة النايل سات.

ترددها يكون 11095.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

استقطابها أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

ولقناة الفجر الجزائرية تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه وفقًا للأتي:-